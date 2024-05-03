Экипажи вертолетов Ми-28НМ сожгли замаскированную технику ВСУ

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ уничтожили замаскированную технику и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Также было отмечено успешное уничтожение всех целей.

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, используя бортовой комплекс обороны. В Минобороны России сообщили, что вертолеты ударной группы успешно вернулись в место дислокации.

Штурман Ми-28НМ Артем сказал, что удар неуправляемыми авиационными ракетами наносился с кабрирования - когда вертолет задирает нос и боеприпасы летят по ярко выраженной баллистической траектории, увеличивая дальность.

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России разнесла в клочья опорник с пехотой ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.