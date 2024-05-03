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Экипажи вертолетов Ми-28НМ сожгли замаскированную технику ВСУ

Ударная группа армейской авиации нанесла удар неуправляемыми ракетами по противнику в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2024-05-03 12:03:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ уничтожили замаскированную технику и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Также было отмечено успешное уничтожение всех целей.

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, используя бортовой комплекс обороны. В Минобороны России сообщили, что вертолеты ударной группы успешно вернулись в место дислокации. 

Штурман Ми-28НМ Артем сказал, что удар неуправляемыми авиационными ракетами наносился с кабрирования - когда вертолет задирает нос и боеприпасы летят по ярко выраженной баллистической траектории, увеличивая дальность. 

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России разнесла в клочья опорник с пехотой ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #армейская авиация #СВО
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