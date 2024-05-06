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Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

При попытке террористической атаки киевского режима по территории России использовались беспилотники самолетного типа.
2024-05-06 23:01:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ отметили, что попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России были пресечены с 20:10 до 22:00 по московскому времени. Минобороны России уточнило, что применялись беспилотники самолетного типа.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автотранспорт, перевозивший сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области. В компании заявили о семи погибших при атаке дронов ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #бпла #дрон #белгородская область
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