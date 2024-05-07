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ВСУ потеряли до 600 боевиков в зоне ответственности «Южной» группировки войск

Также подразделения ГВ «Юг» за сутки уничтожили танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, две САУ «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б», пушку «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
2024-05-07 13:55:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Враг потерял за сутки до 600 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, двух самоходок «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и пушки «Рапира».

Также сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение врагу в районах Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого на территории ДНР. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #СВО #группировка юг #Потери врага
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