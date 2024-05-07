Враг потерял за сутки до 600 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, двух самоходок «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и пушки «Рапира».

Также сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение врагу в районах Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.