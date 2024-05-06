Генштаб начал подготовку к учениям ракетных соединений ЮВО и сил ВМФ

️Генштаб начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет российское оборонное ведомство, подобные мероприятия проводятся в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к боевым задачам.

«Будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», - говорится в сообщении Минобороны.

Учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, планируется провести в ближайшее время. Они пройдут по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Уточняется, что данные мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях обеспечения территориальной целостности России и суверенитета нашей страны. Учения проводятся в ответ на провокационные заявления и угрозы официальных лиц стран Запада в адрес Москвы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.