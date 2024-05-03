Шойгу заявил о создании постов радиотехнического наблюдения на Курилах

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сказал, что на Курильских островах создаются посты радиотехнического наблюдения.

Он добавил, что в Арктике при этом ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота.

Сергей Шойгу подчеркнул, что береговые радиотехнические посты активно используются для обнаружения неприятельских объектов. Так, по его словам, за время спецоперации, по данным, полученным от береговых радиотехнических средств, были уничтожены более 80 украинских беспилотников и 20 безэкипажных катеров.

Также Шойгу сообщил, что противник потерял 111 тысяч боевиков в 2024 году, а за апрель количество ежесуточных потерь врага возросло до тысячи человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.