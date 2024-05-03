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Расчеты «Градов» разгромили врага под покровом ночи вблизи границы РФ

В результате удара реактивной артиллерии противник потерял до 15 человек личного состава и пять автомобилей.
2024-05-03 10:55:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы разгромили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу киевских формирований в граничащем с Белгородской областью районе Украины, сообщает Минобороны России.

Удары по позициям противника наносились ночью. Российское оборонное ведомство публикует кадры боевой работы артиллеристов. В описании к видео сказано, что противник хотел восстановить позиции и организовать новые огневые точки, однако его планы были сорваны благодаря действиям расчетов РСЗО.

Как утверждает командир реактивного взвода с позывным Ока, в результате ударов поражены три пункта временной дислокации противника. Потери украинской стороны в живой силе составили до 15 человек. Также противник лишился пяти автомобилей. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ
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