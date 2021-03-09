Армия Шойгу принял участие в церемонии открытия военных сборов в центре «Авангард» Андрей Аркадьев Глава военного ведомства РФ, мэр Москвы и губернатор Подмосковья оценят организацию питания в столовой, условия проживания и качество объектов, построенных для занятий физической подготовкой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия военных сборов для столичных старшеклассников в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в подмосковном парке «Патриот». Глава российского военного ведомства, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверят условия размещения школьников, сообщает Министерство обороны РФ. «В учебно-административном корпусе, где проходят основные занятия с курсантами, глава военного ведомства страны, мэр Москвы и губернатор Подмосковья осмотрят учебные классы с тренажерами, пневматические тиры для стрельбы, а также проверят организацию учебного процесса и распорядка дня», - говорится в сообщении. Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика