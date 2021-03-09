Шойгу принял участие в церемонии открытия военных сборов в центре «Авангард»
Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия военных сборов для столичных старшеклассников в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в подмосковном парке «Патриот».
Глава российского военного ведомства, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверят условия размещения школьников, сообщает Министерство обороны РФ.
«В учебно-административном корпусе, где проходят основные занятия с курсантами, глава военного ведомства страны, мэр Москвы и губернатор Подмосковья осмотрят учебные классы с тренажерами, пневматические тиры для стрельбы, а также проверят организацию учебного процесса и распорядка дня», - говорится в сообщении.
Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор.