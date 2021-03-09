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«Адмирал Эссен» уничтожил «Калибрами» корабль «противника» в Черном море

Андрей Аркадьев
11:09 09.03.2021
Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.
«Адмирал Эссен» уничтожил «Калибрами» корабль «противника» в Черном море
© Фото: Минобороны России
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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» уничтожил корабль условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК» в пункте базирования Севастополь, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал цель в море как корабль условного противника с подводными диверсантами на борту. Командир фрегата получил приказание на уничтожение надводной цели до подхода корабля к месту десантирования условных диверсантов», - говорится в сообщении.

Экипаж фрегата занял боевые посты в установленные нормативы и приготовился к ракетной стрельбе, уточнили в пресс-службе. По команде командира личный состав ракетной боевой части фрегата условно уничтожил цель. Пуски были выполнены электронным способом.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

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