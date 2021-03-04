Скрытно от кораблей НАТО: как ведут наблюдение ракетные береговые комплексы «Бастион»

На командном пункте управления берегового ракетного комплекса «Бастион» работа идет круглосуточно. Сами пусковые установки в это время находятся в непрерывном движении - так их практически невозможно отследить.

Машины береговых ракетных комплексов «Бастион-П» базируются на шасси повышенной проходимости и справляются с любым бездорожьем, неся боевое дежурство скрытно по лесам и болотам.

Когда ракетный удар по условному кораблю противника сформирован и целеуказания выданы - машины вступают в бой прямо с марша. Все, что для этого нужно, - хотя бы относительно ровная площадка и пять минут времени, необходимого для приведения «Бастиона-П» в полную боевую готовность.

Боевой расчет работает в кабине. Командир производит все необходимые вычисления для стрельбы прямо на позиции.

«Вся операция занимает не более пяти минут. То есть пока машина разворачивается в боевое положение, данный компьютер отрабатывает все характеристики цели, по которой наносятся ракетные удары», - рассказывает командир стартовой батареи Дмитрий Тишков.

Боекомплект каждой установки - две сверхзвуковые ракеты «Оникс». По условиям тренировки - пуски электронные, то есть условные. После окончательных приготовлений к стрельбе ракеты возвращают в положение «по-походному» и «Бастионы» снова продолжают движение. Боевое дежурство всегда несут согласуясь с фактической обстановкой.

«Отсюда мы контролируем всю территорию Балтийского моря. Вот наше место стояния, сейчас на данном этапе проводит свои маневры корабельная ударная группа НАТО. Мы их видим, фиксируем и контролируем», - командир дивизиона ПБРК «Бастион» Роман Демиденко.

24 часа в сутки семь дней в неделю ракетчики Балтфлота охраняют западные морские границы страны.