Взрывная работа: военные инженеры нашли и обезвредили мины «противника» в Хабаровском крае

Группа военных инженеров Восточного округа проводит учения по обнаружению взрывчатки. За ходом учений следит корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«Инженерно-разведывательная группа прямо сейчас производит поиск взрывчатки. С помощью таких миноискателей военнослужащие обследуют территорию. Вот мы наблюдаем, как один из них обнаружил предполагаемую взрывчатку противника. Это знак того, что уже потенциально опасно. Нужно прятаться в укрытие, за бронетехнику, за БТР», - передает Максим с места событий.

Один из военнослужащих натянул специальное приспособление под названием «Кошка», после чего под натяжением был произведен выстрел и обезврежена бомба, а затем - дальнейшее обследование территории. Кинологи со специально обученными собаками, саперы с миноискателями и бронетехника передвигались единой группой.

Учебно-тренировочные занятия, которые проводятся на полигоне ВВО - регулярные. Именно совместными усилиями военнослужащие пехоты с кинологами производят отработку боевых задач. Все прошло успешно. Даже собаки не боялись выстрелов - настолько они натренированы.

В эти дни проходят военные учения и в Сахалинской области. Военнослужащие тренируют навыки проведения взрывных работ. Для подрыва военнослужащие пробурили несколько лунок, куда поместили взрывпакеты. Всего во время тренировок используется 35 тонн тротила на специальном искусственном водоеме.