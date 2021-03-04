Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Взрывная работа: военные инженеры нашли и обезвредили мины «противника» в Хабаровском крае

Максим Низкодубов
Алена Миронова
07:49 04.03.2021
Учебно-тренировочные занятия, которые проводятся на полигоне ВВО, - регулярные. Именно совместными усилиями военнослужащие пехоты с кинологами производят отработку боевых задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Группа военных инженеров Восточного округа проводит учения по обнаружению взрывчатки. За ходом учений следит корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«Инженерно-разведывательная группа прямо сейчас производит поиск взрывчатки. С помощью таких миноискателей военнослужащие обследуют территорию. Вот мы наблюдаем, как один из них обнаружил предполагаемую взрывчатку противника. Это знак того, что уже потенциально опасно. Нужно прятаться в укрытие, за бронетехнику, за БТР», - передает Максим с места событий.

Один из военнослужащих натянул специальное приспособление под названием «Кошка», после чего под натяжением был произведен выстрел и обезврежена бомба, а затем - дальнейшее обследование территории. Кинологи со специально обученными собаками, саперы с миноискателями и бронетехника передвигались единой группой.

Учебно-тренировочные занятия, которые проводятся на полигоне ВВО - регулярные. Именно совместными усилиями военнослужащие пехоты с кинологами производят отработку боевых задач. Все прошло успешно. Даже собаки не боялись выстрелов - настолько они натренированы.

В эти дни проходят военные учения и в Сахалинской области. Военнослужащие тренируют навыки проведения взрывных работ. Для подрыва военнослужащие пробурили несколько лунок, куда поместили взрывпакеты. Всего во время тренировок используется 35 тонн тротила на специальном искусственном водоеме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:29 В стране и мире
Видео
От фехтования до кулинарии: чему учатся воспитанницы пансиона Минобороны РФ в Санкт-Петербурге
06:46 В стране и мире
Видео
Вулкан Пакая в Гватемале проснулся и поднял столб дыма более 5 км в высоту
05:24 В стране и мире
СМИ: власти РФ обсуждают введение налога за использование личных данных для рекламы
04:01 Армия
Видео
Днем и ночью: кадры практических полетов Ка-27 с палубы фрегата «Адмирал Эссен»
03:01 Армия
Видео
Удержать и перейти в наступление: мотострелки ЦВО провели учения в Сибири
Популярное
Популярное
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.