Армия Российские саперы обезвредили почти 25 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе Алексей Курильченко В районе города Мардакерт обнаружено более 30 артиллерийских снарядов. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента провели разминирование в районе населенного пункта Мардакерт в Нагорном Карабахе. Военнослужащие обнаружили и обезвредили более 30 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. © Минобороны РФ С начала миротворческой миссии российские военнослужащие обезвредили 24 994 взрывоопасных предмета и очистили 1 548 гектаров территории. © Минобороны РФ Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожались на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика