Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

РВСН получили около 30 тысяч доз «Спутника V»

Алексей Курильченко
05:12 02.03.2021
Ежедневно добровольную вакцинацию проходят около 2 тысяч военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В феврале в ракетные войска стратегического назначения поступило около 30 тысяч доз препарата «Спутник V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. На данный момент в РВСН продолжается добровольная вакцинация личного состава. Ежедневно прививку получают около 2000 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Перед убытием на тренировки в рамках подготовки к военному параду на Красной площади личный состав механизированной колонны ПГРК «Ярс» также прошли вакцинацию и провели комплекс профилактических и диагностических мероприятий.

При проведении вакцинации первым и вторым компонентом препарата случаев осложнений или непереносимости прививки не было. После завершения всех процедур, каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:19 Армия
Видео
Военные инженеры ВВО «уничтожили боевиков» в ходе учебного штурма
03:47 В стране и мире
Видео
На Пятницком шоссе в Московской области полыхает кафе: видео
03:20 В стране и мире
Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью
03:07 В стране и мире
Подросток погиб во время стрельбы в школе в Арканзасе
02:39 В стране и мире
Врачи назвали пять способов снизить риск инсульта
Популярное
Популярное
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Видео
Борьба за права или инструмент политического давления: почему Байден разрешил трансгендерам служить в армии США
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.