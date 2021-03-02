РВСН получили около 30 тысяч доз «Спутника V»

В феврале в ракетные войска стратегического назначения поступило около 30 тысяч доз препарата «Спутник V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. На данный момент в РВСН продолжается добровольная вакцинация личного состава. Ежедневно прививку получают около 2000 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Перед убытием на тренировки в рамках подготовки к военному параду на Красной площади личный состав механизированной колонны ПГРК «Ярс» также прошли вакцинацию и провели комплекс профилактических и диагностических мероприятий.

При проведении вакцинации первым и вторым компонентом препарата случаев осложнений или непереносимости прививки не было. После завершения всех процедур, каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.