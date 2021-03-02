Шойгу показали новый Ил-76МД-90А в Ульяновске: кадры из кабины

Министру обороны РФ Сергею Шойгу показали кабину тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в ходе его визита на авиастроительный завод «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что на совещании по итогам работы на предприятии глава военного ведомства поручил производить по десять транспортников в год. По словам Шойгу, парк новых и модернизированных Ил-76МД-90А к 2030 году должен превысить 250 машин.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников. Первый полет состоялся в 2012 году.