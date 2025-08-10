МО РФ: за два часа силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА

В Минобороны сообщили об уничтожении 14 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами. За два часа силы и средства ПВО были задействованы сразу в четырех областях.

«10 августа т.г. в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА», - сообщили в ведомстве.

Девять беспилотников военные уничтожили над Брянской областью, три дрона сбили в небе над Калужской областью, под одному БПЛА уничтожили в Орловской и Тульской областях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.