МО РФ: за два часа силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА

С 18:00 по 20:00 украинские дроны сбивали над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями.
2025-08-10 20:49:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны сообщили об уничтожении 14 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами. За два часа силы и средства ПВО были задействованы сразу в четырех областях.

«10 августа т.г. в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА», - сообщили в ведомстве.

Девять беспилотников военные уничтожили над Брянской областью, три дрона сбили в небе над Калужской областью, под одному БПЛА уничтожили в Орловской и Тульской областях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #ВСУ #дроны
