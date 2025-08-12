МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Танкисты группировки «Центр» поразили цели на полигоне в зоне СВО

После завершения подготовки танковые экипажи вернутся к выполнению боевых задач.
2025-08-12 16:41:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3М 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» провели занятия по огневой и тактической подготовке в тыловом районе зоны специальной военной операции. Кадры занятий танкистов предоставило Министерство обороны РФ.

Стрельбы проходили на полигоне в формате, максимально приближенном к боевой обстановке. Наводчики-операторы и командиры машин выполняли стрельбу из 125-мм пушки как с места, так и в движении, используя прицельный комплекс «Сосна-У». Огонь велся по целям на расстоянии до двух километров.

Пройдя подготовку, танковые подразделения вернутся к выполнению боевых задач, включая уничтожение опорных пунктов противника и поддержку продвижения штурмовых групп.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении украинской пехоты. Это сделали наши танки Т-72Б3М. Боевая работа велась в зоне ответственности группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Танкисты вели огонь с закрытой позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #полигон #Т-72Б3М #МО РФ #СВО
