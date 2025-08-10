Настоящая политика происходит в ежедневной тяжелой боевой работе. Там рождается наше преимущество, наше превосходство на земле, которое дает силу и право не уступать в своих требованиях. Как сказал Владимир Путин во время недавнего визита на Валаам - Россия не захватывает территории во время спецоперации, а освобождает свое.

Главный успех этого лета, конечно - Часов Яр. Населенный пункт, бои за который велись с зимы прошлого года. Эта битва стала одной из самых долгих - она шла год и восемь месяцев.

Дело в особенностях рельефа. Часов Яр расположен на севере Донецкой народной республики, стоит на холме, прикрыт, как крепостным рвом, пересохшим Северско-Донецким каналом. А дальше равнина, которая простреливается идеально. Все это сделало город настоящей неприступной крепостью, и одним из важных стратегических рубежей обороны ВСУ в этой части региона.

Часов Яр - важнейший транспортный узел, связывающий Донецкую и Днепропетровскую области. Там же был расположен крупный тыловой хаб ВСУ со складами, ремонтными базами и полевыми госпиталями. Теперь все эти преимущества у наших Вооруженных Сил. После взятия под контроль этой высоты наши войска могут держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск.

Сейчас идет окончательная зачистка города, проводится его разминирование, а уже потом будет принято решение о перспективах его восстановления. Когда-то в Часовом Яре работал крупнейший завод огнеупорных глин, а его продукция всегда пользовалась спросом, в том числе и на Западе.

Другое важное направление, которое сейчас в центре внимания - Покровск или Красноармейск, это уже юг ДНР. Тоже весьма знаковый населенный пункт, где сейчас во всей красе разворачивается новая тактика наших штурмовиков. Вместо массированного штурма, в город со всех сторон буквально просачиваются малые диверсионные группы, закрепляются и наносят неожиданные удары по ВСУ изнутри.

Как и где наши бойцы куют будущую победу, каких успехов удалось достичь за эту неделю и чем обернется для Киева потеря Часова Яра в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».