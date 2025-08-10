МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Павшая крепость: как ВС РФ брали под свой контроль Часов Яр

Часов Яр стал настоящим тыловым хабом для боевиков, в котором они оборудовали склады с боеприпасами, ремонтные базы и полевые госпитали.
максим красоткин 2025-08-10 21:21:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Настоящая политика происходит в ежедневной тяжелой боевой работе. Там рождается наше преимущество, наше превосходство на земле, которое дает силу и право не уступать в своих требованиях. Как сказал Владимир Путин во время недавнего визита на Валаам - Россия не захватывает территории во время спецоперации, а освобождает свое.

Главный успех этого лета, конечно - Часов Яр. Населенный пункт, бои за который велись с зимы прошлого года. Эта битва стала одной из самых долгих - она шла год и восемь месяцев.

Дело в особенностях рельефа. Часов Яр расположен на севере Донецкой народной республики, стоит на холме, прикрыт, как крепостным рвом, пересохшим Северско-Донецким каналом. А дальше равнина, которая простреливается идеально. Все это сделало город настоящей неприступной крепостью, и одним из важных стратегических рубежей обороны ВСУ в этой части региона.

Часов Яр - важнейший транспортный узел, связывающий Донецкую и Днепропетровскую области. Там же был расположен крупный тыловой хаб ВСУ со складами, ремонтными базами и полевыми госпиталями. Теперь все эти преимущества у наших Вооруженных Сил. После взятия под контроль этой высоты наши войска могут держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск.

Сейчас идет окончательная зачистка города, проводится его разминирование, а уже потом будет принято решение о перспективах его восстановления. Когда-то в Часовом Яре работал крупнейший завод огнеупорных глин, а его продукция всегда пользовалась спросом, в том числе и на Западе.

Другое важное направление, которое сейчас в центре внимания - Покровск или Красноармейск, это уже юг ДНР. Тоже весьма знаковый населенный пункт, где сейчас во всей красе разворачивается новая тактика наших штурмовиков. Вместо массированного штурма, в город со всех сторон буквально просачиваются малые диверсионные группы, закрепляются и наносят неожиданные удары по ВСУ изнутри.

Как и где наши бойцы куют будущую победу, каких успехов удалось достичь за эту неделю и чем обернется для Киева потеря Часова Яра в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #константиновка #часов яр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 