Танкисты помогли захватить огневые позиции ВСУ под Красноармейском

Танкисты уничтожили опорник украинских боевиков.
2025-08-14 05:13:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем прямой наводкой разгромил опорный пункт противника на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Получив координаты цели от разведки, наводчик-оператор произвел несколько точных выстрелов 125-мм снарядами, полностью ликвидировав цель, включая расчёт БПЛА украинских националистов.

Благодаря профессиональным действиям танкистов штурмовые группы смогли захватить позиции противника и закрепиться в указанном районе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что FPV-дроны поразили украинскую технику иностранного производства.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Т-72 #БПЛА ВСУ
