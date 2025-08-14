Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем прямой наводкой разгромил опорный пункт противника на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Получив координаты цели от разведки, наводчик-оператор произвел несколько точных выстрелов 125-мм снарядами, полностью ликвидировав цель, включая расчёт БПЛА украинских националистов.
Благодаря профессиональным действиям танкистов штурмовые группы смогли захватить позиции противника и закрепиться в указанном районе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что FPV-дроны поразили украинскую технику иностранного производства.
Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.
