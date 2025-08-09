МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Алтае стартовал первый Кубок ВС РФ по альпинизму

Перед участниками Кубка стоит цель – покорить одну из высочайших вершин нашей страны – гору Белуха.
2025-08-09 05:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Республике Алтай стартовал первый Кубок ВС РФ по альпинизму. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, предварительно прошедшие отборочные этапы в своих военных округах. Об этом сообщает Минобороны России.

«Перед нами стоит задача испытать горное снаряжение, стоящее на вооружении, а также совершить спортивные восхождения. Личный состав уже прошел подготовку на Эльбрусе, а теперь готовится к штурму Белухи» – подчеркнул заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

Перед участниками Кубка стоит цель – покорить одну из высочайших вершин нашей страны – гору Белуха (4509 м). Это станет важнейшим шагом к получению почетного звания российского альпинизма «Снежный барс России».

Отмечается, что особое внимание на соревнованиях уделено соблюдению мер безопасности. Медицинские службы и подразделения МЧС находятся в круглосуточной готовности на всех этапах состязаний.

Известно, что военнослужащие-альпинисты уже прибыли в район проведения Кубка. Они прошли через ущелье и достигли мест стоянок на высоте 3000 метров. Именно отсюда начнется штурм высшей точки Алтайских гор и Сибири, где участников соревнований ждут экстремальные условия, среди которых лед, снег и сильный ветер.

Российское оборонное ведомство обращает внимание, что для участников состязаний важны не только любовь к спорту и физическая подготовка, но и взаимовыручка.

«Такие мероприятия, как Кубок ВС РФ по альпинизму, воспитывают характер и волю к победе. В ходе СВО бойцы не раз доказывали, что сила – в единстве», - говорится в сообщении.

Напомним, что Кубок ВС РФ по альпинизму продлится до 21 августа. Участникам соревнований необходимо пройти следующие этапы: прибытие к месту выполнения задачи по пересеченному рельефу местности, акклиматизационные выходы на вершины горной системы Алтая, тренировочные подъемы и итоговое восхождение к вершине горы Белухи.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #соревнования #альпинизм #Алтай #Кубок ВС РФ по альпинизму
