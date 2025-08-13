FPV-дроны поразили украинскую технику иностранного производства

Минобороны России опубликовало кадры, снятые с камер ударных FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
На видео зафиксированы поражения автомобильной и бронированной техники, включая образцы иностранного производства, элементов систем связи и радиоэлектронной борьбы, а также пунктов временной дислокации личного состава ВСУ.
Съемка велась в режиме реального времени с бортов самих беспилотников. Камеры фиксируют приближение к цели. На кадрах видно окружающее пространство, позиции техники и укрытия. В момент удара запись обрывается. В числе пораженного - машины высокой проходимости, бронеавтомобили, комплексы связи, укрытия.
Отдельные фрагменты демонстрируют воздушные тараны: дроны центра «Рубикон» в полете сбивают украинские БПЛА.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»