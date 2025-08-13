МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили украинскую технику иностранного производства

Минобороны показало нарезку кадров с работой операторов центра «Рубикон» по объектам ВСУ.
2025-08-13 16:01:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры, снятые с камер ударных FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видео зафиксированы поражения автомобильной и бронированной техники, включая образцы иностранного производства, элементов систем связи и радиоэлектронной борьбы, а также пунктов временной дислокации личного состава ВСУ.

Съемка велась в режиме реального времени с бортов самих беспилотников. Камеры фиксируют приближение к цели. На кадрах видно окружающее пространство, позиции техники и укрытия. В момент удара запись обрывается. В числе пораженного - машины высокой проходимости, бронеавтомобили, комплексы связи, укрытия.

Отдельные фрагменты демонстрируют воздушные тараны: дроны центра «Рубикон» в полете сбивают украинские БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

