Экипажи Т-80БВМ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области

После выполнения боевой задачи, военнослужащие сменили позицию и продолжили нести боевое дежурство.
2025-08-11 17:17:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Север» продолжают поражать позиции, скопления личного состава и технику ВСУ в приграничных районах Сумской области. Кадрами боевой работы экипажей Т-80БВМ поделилось Минобороны России.

По данным ведомства, основная задача танкистов - контролировать пути подвоза противника и оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, которые ведут наступательные действия.

Огонь ведется с закрытых позиций на расстоянии более пяти километров от линии соприкосновения. Для поражения целей применяются осколочно-фугасные боеприпасы.

После выполнения задачи танкисты меняют огневую позицию и продолжают боевое дежурство. В подразделениях отмечают, что работа ведется круглосуточно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

