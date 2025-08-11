Экипажи Т-80БВМ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области

Танкисты группировки войск «Север» продолжают поражать позиции, скопления личного состава и технику ВСУ в приграничных районах Сумской области. Кадрами боевой работы экипажей Т-80БВМ поделилось Минобороны России.

По данным ведомства, основная задача танкистов - контролировать пути подвоза противника и оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, которые ведут наступательные действия.

Огонь ведется с закрытых позиций на расстоянии более пяти километров от линии соприкосновения. Для поражения целей применяются осколочно-фугасные боеприпасы.

После выполнения задачи танкисты меняют огневую позицию и продолжают боевое дежурство. В подразделениях отмечают, что работа ведется круглосуточно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.