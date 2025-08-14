Российские бойцы подорвали и сожгли пикап ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию украинских боевиков и подвоз им боеприпасов в Харьковской области. Видео с работой расчетов БПЛА опубликовало Минобороны РФ.

Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» организовали дистанционное минирование путей, по которым передвигались боевики.

Российские военнослужащие получали данные в ходе воздушной разведки. После того, как пикап ВСУ подорвался на мине, его добили FP-дроны ВС РФ.

В результате противник был вынужден искать пути обхода, стремительно теряя технику и личный состав.

Ранее стало известно, что расчет «Тюльпана» уничтожил дроноводов ВСУ под Красноармейском.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.