Экипажи МиГ-29К, Су-33 и Ка-27 выполнили задачи в арктических широтах

Морская авиация Северного флота отработала пилотаж и взаимодействие с кораблями.
Елена Сивонен 2025-08-08 14:40:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманской области палубные истребители МиГ-29К, Су-33 и противолодочные вертолеты Ка-27 Северного флота выполнили полетные задания в условиях высоких широт Арктики. Как рассказала в своем сюжете корреспондент Елена Сивонен, летчики отрабатывали как фигуры пилотажа, так и взаимодействие с кораблями флота, неся боевое дежурство по прикрытию северных рубежей России.

Палубные МиГ-29К и Су-33 за секунды уходили в небо, а в кабинах летчиков - и у опытных, и у новичков - открывались виды на Кольский полуостров.

«Чем больше летаешь, тем больше понимания. Из-за этого становится легче. Можно больше посмотреть. Летаешь где-нибудь над Кольским полуостровом. Кто-то рыбачит, кто-то на машине едет… интересно посмотреть на людей сверху», - поделился старший летчик Никита.

Впрочем, морская авиация - это не только романтика полета. В небе у летчиков на первом месте работа. Они совершенствуют мастерство, выполняя фигуры пилотажа, от простых к сложным.

«Летная профессия - достаточно тяжелая профессия для освоения, всегда нужно прилагать труд, работать без выходных, всегда совершенствовать свои знания, умения, навыки», - сказал Руслан, старший летчик.

Не меньше нагрузка и у вертолетчиков. Экипажи Ка-27 по шесть часов кряду отрабатывают взлет, зависание над палубой и посадку.

«Ощущается большая ответственность при посадке на корабль, потому что она требует должной подготовки, которая включает в себя теорию, изучение инструкции корабля», - отметил командир вертолета Исмаил.

Летчики взмывают в небо каждый день. Чтобы держать Арктику под своим авиакрылом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #вертолеты #МиГ-29 #Ка-27 #истребители #Мурманская область #су-33
