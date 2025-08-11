Российские военнослужащие уничтожили огневую точку ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Позиция украинских боевиков находилась в лесополосе, однако это не стало помехой для операторов FPV-дронов ВС РФ.
В результате удара группировки «Восток» по огневой точке возле Новоселовки украинские боевики потеряли не только орудие, но и живую силу.
Находившийся в одном из блиндажей боевик пытался сбить российский дрон из автомата, но безуспешно - в итоге он был ликвидирован.
Ранее в ведомстве сообщили, что российский «Искандер» сжег боевиков ВСУ при погрузке фур в Черниговской области.
Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
