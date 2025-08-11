МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ВС РФ ликвидировали огневую точку ВСУ в Днепропетровской области

Боевики потеряли не только технику, но и личный состав.
2025-08-11 05:44:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили огневую точку ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Позиция украинских боевиков находилась в лесополосе, однако это не стало помехой для операторов FPV-дронов ВС РФ.

В результате удара группировки «Восток» по огневой точке возле Новоселовки украинские боевики потеряли не только орудие, но и живую силу.

Находившийся в одном из блиндажей боевик пытался сбить российский дрон из автомата, но безуспешно - в итоге он был ликвидирован.

Ранее в ведомстве сообщили, что российский «Искандер» сжег боевиков ВСУ при погрузке фур в Черниговской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Днепропетровская облсть
