Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Суворово и Никаноровка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Центр».

В то же время за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки удалось нанесли огневое поражение формированиями 14 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Рубежное, Новоалександровка, Удачное, Димитров, Артемовка, Веселое, Родинское, Полтавка (ДНР), а также населенных пунктов Филия и Новопавловка (Днепропетровская область).

При этом в зоне ответственности «Центра» враг потерял за сутки более 385 боевиков, боевую машину пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и одно орудие.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов ликвидировали десант ВСУ, выскочивший из броневика. MaxxPro, в котором они ехали, был замечен на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.