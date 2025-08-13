МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-08-13 13:26:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Суворово и Никаноровка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Центр».

В то же время за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки удалось нанесли огневое поражение формированиями 14 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Рубежное, Новоалександровка, Удачное, Димитров, Артемовка, Веселое, Родинское, Полтавка (ДНР), а также населенных пунктов Филия и Новопавловка (Днепропетровская область). 

При этом в зоне ответственности «Центра» враг потерял за сутки более 385 боевиков, боевую машину пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и одно орудие.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов ликвидировали десант ВСУ, выскочивший из броневика. MaxxPro, в котором они ехали, был замечен на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

