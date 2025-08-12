МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Тор-М2ДТ» сбил реактивный дрон ВСУ на Южно-Донецком направлении

Цель была своевременно обнаружена радиолокационными средствами комплекса, взята на сопровождение и поражена зенитной управляемой ракетой.
2025-08-12 17:37:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» мотострелковой бригады группировки войск «Восток» обнаружил и уничтожил реактивный беспилотник противника. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Дрон был замечен радиолокационными средствами, после чего его взяли на сопровождение и поразили управляемой ракетой.

«Тор-М2» эффективно работает как по дронам, так и по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. Способен вести огонь в движении и часто менять позиции.

Выполнив боевую работу, зенитчики меняют позицию, чтобы не попасть под огонь противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

