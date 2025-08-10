Над Россией сбили 121 украинский дрон за ночь в 14 регионах

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский дрон в небе на регионами России, говорится в утренней сводке Министерства обороны РФ. Атаку БПЛА отразили в 14 субъектах нашей страны и над Азовским морем.

Так, наибольшее число беспилотников (29) ликвидировали в Краснодарском крае, уточнили в ведомстве. Еще 15 - в Крыму, 13 - в Брянской области, 12 - в Белгородской, девять - над территорией Воронежской.

Также по восемь БПЛА уничтожили в Саратовской области и Ставропольском крае, семь - в Калужской области, шесть - в Тульской, пять - Ростовской, четыре - над Рязанской. Еще два дрона перехватили над Азовским морем.

Отмечается, что по одному БПЛА противника сбили в Смоленской, Орловской и Тверской областях.

Дроны уничтожили в период с 20.00 субботы по 06.10 воскресенья (время московское), уточнили в министерстве.

Напомним, накануне днем в Минобороны также сообщали о 35 сбитых украинских дронах за два с половиной часа. Наибольшее количество вновь уничтожили на Кубани.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.