Операторы дронов уничтожили квадроциклы с боевиками в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) выявили и уничтожили колонну из трех квадроциклов с пехотой ВСУ в районе населенного пункта Плавни Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведка выявила движение противника по проселочной дороге в сторону передовых позиций. По данным военнослужащих, техника перевозила личный состав для ротации на линии боевого соприкосновения.

Операторы квадрокоптеров с подвесами для сброса боеприпасов нанесли точные удары: первые сбросы вынудили украинских военнослужащих покинуть квадроциклы, затем ВОГами была уничтожена техника, а следующими ударами - весь личный состав.

В результате слаженных действий БПЛА десантников была нарушена логистика ВСУ, сорвана ротация и нанесены потери, что позволило штурмовым подразделениям российских войск продвинуться вперед на этом участке.

Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили укрепленный блиндаж с противником в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.