В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко сообщает, что в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько».

В торжественной церемонии принимали участие помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев, главком ВМФ РФ, адмирал Александр Моисеев, глава ОСК Андрей Пучков и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне», - сказал журналистам Моисеев.

Напомним, корабли проекта 22350 - многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. Проект разработали в Северном проектно-конструкторском бюро в Санкт-Петербурге в 2000-х годах. Это первый крупный боевой корабль, созданный в России после распада СССР.

Корабли, построенные по этому проекту - например, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.