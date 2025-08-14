МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

Торжественная церемония спуска состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь».
Павел Кутаренко 2025-08-14 14:54:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко сообщает, что в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». 

В торжественной церемонии принимали участие помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев, главком ВМФ РФ, адмирал Александр Моисеев, глава ОСК Андрей Пучков и губернатор Петербурга Александр Беглов. 

«Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне», - сказал журналистам Моисеев.

Напомним, корабли проекта 22350 - многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. Проект разработали в Северном проектно-конструкторском бюро в Санкт-Петербурге в 2000-х годах. Это первый крупный боевой корабль, созданный в России после распада СССР. 

Корабли, построенные по этому проекту - например, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Санкт-Петербург #фрегат #северная верфь #«Адмирал Амелько»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 