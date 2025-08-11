«Герани» поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы

Вооруженные силы России поразили стартовые позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В украинских боевиков в районе населенного пункта Ворожба. Кадрами удара поделилось российское оборонное ведомство.

Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по позиции противника беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-35М ВКС России в зоне специальной военной операции. Российская авиация нанесла удар по позиции ВСУ, которая скрывалась в лесополосе. Обнаружить противника помогла разведка. Украинские боевики в ходе удара понесли большие потери.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.