«Герани» поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы

Вооруженные силы России поразили стартовые позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В украинских боевиков в районе населенного пункта Ворожба. Кадрами удара поделилось российское оборонное ведомство.
Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по позиции противника беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-35М ВКС России в зоне специальной военной операции. Российская авиация нанесла удар по позиции ВСУ, которая скрывалась в лесополосе. Обнаружить противника помогла разведка. Украинские боевики в ходе удара понесли большие потери.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
