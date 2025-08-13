МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пушки М-46 стерли в пыль артиллерию ВСУ на Харьковском направлении

Российские бойцы уничтожили замаскированную огневую позицию украинских боевиков.
2025-08-13 06:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты батареи пушек М-46 уничтожили огневую позицию ВСУ, на которой располагалась ствольная артиллерия противника. Видео боевой работы российских оружий опубликовало Минобороны РФ.

Вражеская артиллерия была обнаружена с помощью воздушной разведки. Координаты были оперативно переданы российским расчетам, которые осуществили огневой налет.

Благодаря использованию осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов была достигнута высокая точность попаданий, и все цели были успешно уничтожены.

После выполнения боевой задачи орудия были замаскированы и отбуксированы в укрытие.

«Сегодня мы отработали по цели, которая находилась на удалении примерно 12 км», - рассказал командир орудия с позывным Киво.

Он добавил, что расчет работает в режиме 24/7. С момента поступления информации о выходе вражеской артиллерии до выстрела проходит не более пяти минут, поскольку действия российских бойцов носят слаженный характер.

Ранее стало известно о том, что бойцы «Востока» разбомбили пункты управления дронами ВСУ.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #харьковское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 