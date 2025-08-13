Расчеты батареи пушек М-46 уничтожили огневую позицию ВСУ, на которой располагалась ствольная артиллерия противника. Видео боевой работы российских оружий опубликовало Минобороны РФ.

Вражеская артиллерия была обнаружена с помощью воздушной разведки. Координаты были оперативно переданы российским расчетам, которые осуществили огневой налет.

Благодаря использованию осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов была достигнута высокая точность попаданий, и все цели были успешно уничтожены.

После выполнения боевой задачи орудия были замаскированы и отбуксированы в укрытие.

«Сегодня мы отработали по цели, которая находилась на удалении примерно 12 км», - рассказал командир орудия с позывным Киво.

Он добавил, что расчет работает в режиме 24/7. С момента поступления информации о выходе вражеской артиллерии до выстрела проходит не более пяти минут, поскольку действия российских бойцов носят слаженный характер.

Ранее стало известно о том, что бойцы «Востока» разбомбили пункты управления дронами ВСУ.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.