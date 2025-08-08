МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные спортсмены России взяли золото на IV Военно-спортивных играх СНГ

В финальный день игр пройдут соревнования по офицерскому троеборью и самбо.
2025-08-08 18:29:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Москве на спортивных объектах ЦСКА завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Минобороны России.

Сборная Вооруженных Сил РФ завоевала командное золото в гиревом спорте, победив во всех семи весовых категориях личного первенства и командной эстафете. В армейском рукопашном бою российские военнослужащие также стали первыми, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

В стрельбе из штатного и табельного оружия сборная ВС РФ заняла второе место, уступив команде Вооруженных Сил Белоруссии.

В финальный день игр состоятся соревнования по офицерскому троеборью и самбо.

Ранее сообщалось, что в играх с 5 по 9 августа принимают участие более 200 спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СНГ #МО РФ #военные спортсмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 