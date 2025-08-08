Военные спортсмены России взяли золото на IV Военно-спортивных играх СНГ

В Москве на спортивных объектах ЦСКА завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Минобороны России.

Сборная Вооруженных Сил РФ завоевала командное золото в гиревом спорте, победив во всех семи весовых категориях личного первенства и командной эстафете. В армейском рукопашном бою российские военнослужащие также стали первыми, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

В стрельбе из штатного и табельного оружия сборная ВС РФ заняла второе место, уступив команде Вооруженных Сил Белоруссии.

В финальный день игр состоятся соревнования по офицерскому троеборью и самбо.

Ранее сообщалось, что в играх с 5 по 9 августа принимают участие более 200 спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.