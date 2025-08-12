Артиллеристы разгромили «Краснополем» позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты орудий «Мста-Б» ульяновских десантников высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожили пункты управления БПЛА и скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры работы российских бойцов и артиллерии показало Минобороны РФ.

Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье реки в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ.

После разведки координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий, рассредоточенных вдоль левого берега Днепра. Было принято решение на точечное уничтожение пунктов управления беспилотников и мест скопления украинских боевиков высокоточными корректируемыми боеприпасами «Краснополь», при корректировке и фиксации поражения целей разведывательным БПЛА «Орлан-30».

Артиллеристы в считанные минуты развернули орудия, рассчитали координаты для стрельбы и точными выстрелами поразили все цели - пять пунктов управления дронами и два места скопления пехоты противника.

Ранее стало известно о том, что «Герани» поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.