Над Россией ночью сбили 32 украинских беспилотника

Российские военнослужащие ночью сбили 32 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по пять БПЛА - в Брянской и Калужской областях, а также четыре дрона над Республикой Крым. Кроме того, по два беспилотника сбили в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях, Московском регионе и еще один - над территорией Тульской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 10 августа с 20:00 до 23:00 над Россией сбили 27 дронов.

