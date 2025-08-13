МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Обсуждался широкий круг вопросов - среди них производство и поставки в зону спецоперации образцов беспилотников и разработки народного ОПК.
Павел Кутаренко 2025-08-13 16:16:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.  

Отмечено, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов. Среди них - производство и поставки в зону проведения спецоперации беспилотных систем, а также их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях. Также речь шла о повышении эффективности применения беспилотников и средств защиты от них. 

Помимо этого, министр и военкоры обсуждали разработки народного ОПК в области средств РЭБ, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также других типов вооружения и военной техники.  

В ходе встречи военные корреспонденты обратились к Белоусову с инициативами, в основном, относительно совершенствования мер соцподдержки участников СВО и медобеспечения военнослужащих в зоне боевых действий. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что сейчас в результате проведенных встреч МО РФ реализовало более 130 озвученных военкорами инициатив.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Он поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #встреча #Андрей Белоусов #военкоры
