«Тор-М2» группировки «Север» сбил ударные и разведывательные дроны ВСУ

В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил ударные и разведывательные беспилотники ВСУ, прикрывая подразделения, выполнявшие боевые задачи, и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Комплекс, способный поражать цели на дальности свыше 30 километров, уничтожил воздушные объекты. «Тор-М2» эффективно работает как по дронам, так и по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. Способен вести огонь в движении и часто менять позиции.

На кадрах Минобороны расчет, занявший огневую позицию, с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся дрон противника, рассчитал траекторию полета и произвел точный пуск ракеты. В охранении комплекса находилась группа сопровождения, готовая в любой момент отразить атаку низколетящих целей. Выполнив боевую работу, расчет оперативно сменил позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.