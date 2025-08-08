МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Тор-М2» группировки «Север» сбил ударные и разведывательные дроны ВСУ

Зенитчики прикрыли подразделения и мирных жителей в ходе проведения специальной военной операции.
2025-08-08 15:35:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил ударные и разведывательные беспилотники ВСУ, прикрывая подразделения, выполнявшие боевые задачи, и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Комплекс, способный поражать цели на дальности свыше 30 километров, уничтожил воздушные объекты. «Тор-М2» эффективно работает как по дронам, так и по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. Способен вести огонь в движении и часто менять позиции.

На кадрах Минобороны расчет, занявший огневую позицию, с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся дрон противника, рассчитал траекторию полета и произвел точный пуск ракеты. В охранении комплекса находилась группа сопровождения, готовая в любой момент отразить атаку низколетящих целей. Выполнив боевую работу, расчет оперативно сменил позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Тор-М2 #ВСУ #МО РФ #Север
