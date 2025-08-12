МО РФ предупредило о планах Киева сорвать переговоры Путина с Трампом

Киев готовит провокацию, чтобы сорвать переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров», - говорится в сообщении ведомства.

По данным МО, в город Чугуев Харьковской области привезли группу иностранных журналистов якобы для подготовки «репортажей о жителях города в прифронтовой зоне». По плану перед встречей двух лидеров в пятницу ВСУ нанесет удар с применением ракет и беспилотников по одному из жилых кварталов либо по больнице. При этом пострадают мирные жители, и западные журналисты зафиксируют это событие.

Вину за произошедшее киевские власти возложат на Россию. Таким образом, Украина создаст «негативный медийный фон» для срыва переговоров, пишет оборонное ведомство.

В Минобороны также предупредили о возможных провокациях в других населенных пунктах.

Напомним, переговоры двух лидеров состоятся в пятницу 15 августа на Аляске. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио переговорили по телефону и обсудили предстоящее событие.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.