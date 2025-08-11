МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Отряд кораблей Северного флота отправился в дальний поход

Основная цель похода заключается, в том числе, в обеспечении безопасности судоходства в Арктическом регионе.
2025-08-11 06:20:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые корабли Северного флота отправился в дальний поход в акваторию Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что в этот отряд вошли большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир», а также танкер «Сергей Осипов». Также сообщается, что моряки примут участие в учениях по обороне территории РФ в Арктической зоне.

«Поход боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Поход будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути», - добавили в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, каким образом Россия развивает освоение арктического региона, во льдах которого все еще таятся неразведанные богатства.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Северный флот #ВМФ РФ #поход #Северный Ледовитый океан
