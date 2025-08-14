За минувшие сутки подразделения российских войск установили полный контроль сразу над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике - Щербиновкой и Искрой. Об этом сообщило Министерство обороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, Щербиновку взяли бойцы «Юг» группировки, а Искру освободили подразделения «Восточной» группировки войск.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, расчеты ударных беспилотников, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Под огнем оказались склады боеприпасов, места хранения дронов, а также пункты временной дислокации противника.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенными пунктами Суворово и Никаноровка в ДНР. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.