МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Об освобождении населенных пунктов сообщило Минобороны России в сводке о проведении специальной военной операции.
2025-08-14 12:32:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки подразделения российских войск установили полный контроль сразу над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике - Щербиновкой и Искрой. Об этом сообщило Министерство обороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, Щербиновку взяли бойцы «Юг» группировки, а Искру освободили подразделения «Восточной» группировки войск.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, расчеты ударных беспилотников, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Под огнем оказались склады боеприпасов, места хранения дронов, а также пункты временной дислокации противника.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенными пунктами Суворово и Никаноровка в ДНР. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Искра #СВО #Щербиновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 