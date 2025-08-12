Бойцы добровольческой бригады «Невский» группировки «Юг» ВС РФ уничтожили блиндажи и окопы ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

После обнаружения укреплений противника по ним были нанесены точные удары с применением FPV- дронов. Украинские боевики понесли значительные потери.

Таким образом военнослужащие расчищают путь штурмовикам, продолжающим наступление на позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи Т-80БВМ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.