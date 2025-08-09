Минобороны: над российскими регионами сбиты 35 БПЛА

Тридцать пять ударных беспилотников киевского режима сбили силы ПВО в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Девятого августа т.г. в период с 15:30 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских БПЛА самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Девятнадцать из них сбили над Краснодарским краем, еще девять - над Брянской областью.

Четыре беспилотника рухнули в воды Азовского моря, два сбили в небе над Калужской областью. Еще один был уничтожен на подлете к Москве.

Украина предпринимает регулярные попытки совершения террористических атак при помощи ударных беспилотников самолетного типа по мирным объектам на российской территории.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.