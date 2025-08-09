МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны: над российскими регионами сбиты 35 БПЛА

Больше всего беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.
2025-08-09 19:40:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Тридцать пять ударных беспилотников киевского режима сбили силы ПВО в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Девятого августа т.г. в период с 15:30 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских БПЛА самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Девятнадцать из них сбили над Краснодарским краем, еще девять - над Брянской областью.

Четыре беспилотника рухнули в воды Азовского моря, два сбили в небе над Калужской областью. Еще один был уничтожен  на подлете к Москве.

Украина предпринимает регулярные попытки совершения террористических атак при помощи ударных беспилотников самолетного типа по мирным объектам на российской территории.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 