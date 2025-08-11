Расчеты «Торнадо-С» сорвали ротацию украинских боевиков в зоне СВО

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» нанес удар по бронеавтомобилям и личному составу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Колонну ВСУ заметили операторы беспилотников во время поиска целей. Камеры зафиксировали передвижение техники и бойцов в сторону позиций. Координаты сразу передали артиллеристам.

Экипаж «Торнадо-С» быстро вышел на позицию и открыл огонь. Несколько залпов накрыли скопление противника, не дав ему провести замену подразделений. Беспилотники подтвердили, что техника и бойцы противника уничтожены.

Выполнив задачу, расчет сменил позицию, чтобы избежать возможного ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.