Расчеты «Торнадо-С» сорвали ротацию украинских боевиков в зоне СВО

Реактивная артиллерия нанесла удары по месту скопления противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».
2025-08-11 16:19:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» нанес удар по бронеавтомобилям и личному составу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Колонну ВСУ заметили операторы беспилотников во время поиска целей. Камеры зафиксировали передвижение техники и бойцов в сторону позиций. Координаты сразу передали артиллеристам.

Экипаж «Торнадо-С» быстро вышел на позицию и открыл огонь. Несколько залпов накрыли скопление противника, не дав ему провести замену подразделений. Беспилотники подтвердили, что техника и бойцы противника уничтожены.

Выполнив задачу, расчет сменил позицию, чтобы избежать возможного ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #торнадо-с #МО РФ #СВО
