Над Россией ночью сбили над РФ 44 украинских дрона

Российские военнослужащие ночью сбили над территорией РФ 44 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 13 августа до 7:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 14 аппаратов сбили над акваторией Черного моря, девять - в Волгоградской области. Еще по семь дронов уничтожили в республике Крым и Ростовской область, четыре - в Краснодарском крае, два - в Белгородской области и еще один БПЛА над Азовским морем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 13 августа российские военные сбили 46 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.