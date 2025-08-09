МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российская армия освободила Яблоновку в ДНР

Военнослужащих уже поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
2025-08-09 12:34:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила Яблоновку в ДНР, говорится в сводке Минобороны России. В регионе действовали подразделения группировки войск «Центр».

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 405-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США», - уточнили в ведомстве.

Также противник лишился четырех авто и трех орудий полевой артиллерии.

Кроме того, в министерстве отметили, что отечественная ПВО сбила самолет Су-27 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы и два американских РСЗО HIMARS.

В сводке отмечается, что наши ребята нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новоэономическое и других.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов уже поздравил командиров и бойцов 20 гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением Яблоновки. Он поблагодарил их за верность присяге и успешное выполнение боевых задач.

В минувший вторник в Минобороны также сообщили об освобождении Январского в Днепропетровской области. Населенный пункт очистили благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #Яблоновка
