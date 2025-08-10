МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Днепропетровской области поражен ж/д узел, через который перебрасывали ВСУ

Также отечественная ПВО сбила две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», говорится в сводке Минобороны России.
2025-08-10 12:07:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Днепропетровской области поражен ж/д узел, через который перебрасывали ВСУ. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения спецоперации.

Уточняется, что этой железной дорого осуществлялась переброска в Донбасс.

Кроме того, российская армия ударила по складам БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 134 районах, добавили в МО.

Отмечается, что ПВО сбила две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и три управляемые авиабомбы, а также шесть РСЗО HIMARS.

Напомним, в ходе субботней сводки ведомство сообщало об освобождении Яблоновки в ДНР. Также накануне стало известно об уничтожении вражеского самолета Су-27.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Днепропетровская область #СВО
