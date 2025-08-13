МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы взорвали американскую бронемашину MaxxPro ВСУ

Первым попадаем техника была обездвижена, вторым - уничтожена.
2025-08-13 05:40:09
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с украинскими боевиками и сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Бронированная боевая машина, следовавшая на высокой скорости по дороге, была остановлена точным ударом FPV-дрона. В результате последующего попадания техника была полностью уничтожена.

Кроме того, операторы дронов поразили еще один автомобиль противника и группу пехоты, которая успела высадиться в лесополосе перед нанесением удара.

Ранее в МО РФ показали, как бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Александроград в ДНР.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны
