Дроноводы взорвали американскую бронемашину MaxxPro ВСУ

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с украинскими боевиками и сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Бронированная боевая машина, следовавшая на высокой скорости по дороге, была остановлена точным ударом FPV-дрона. В результате последующего попадания техника была полностью уничтожена.

Кроме того, операторы дронов поразили еще один автомобиль противника и группу пехоты, которая успела высадиться в лесополосе перед нанесением удара.

Ранее в МО РФ показали, как бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Александроград в ДНР.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.