Су-35С группировки «Юг» прикрыл авиацию ВКС в зоне спецоперации

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Юг» в зоне проведения специальной военной операции. Кадры вылетов публикует Минобороны России.

По информации ведомства, задачей дежурства было прикрытие в заданном районе действий бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации при нанесении ударов по объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты экипажи оперативно-тактической авиации выполняют круглосуточно, независимо от погоды и используя разные типы вооружения.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по военнослужащим ВСУ в опорном пункте. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Его прикрывал летчик на самолете Су-35С.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.