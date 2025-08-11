МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35С группировки «Юг» прикрыл авиацию ВКС в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С.
2025-08-11 18:27:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Юг» в зоне проведения специальной военной операции. Кадры вылетов публикует Минобороны России.

По информации ведомства, задачей дежурства было прикрытие в заданном районе действий бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации при нанесении ударов по объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты экипажи оперативно-тактической авиации выполняют круглосуточно, независимо от погоды и используя разные типы вооружения.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по военнослужащим ВСУ в опорном пункте. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Его прикрывал летчик на самолете Су-35С.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 