Российские войска освободили Луначарское в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-08-11 12:08:43
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Луначарское на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Центр». 

Также за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике пятнадцати украинских бригад. Это произошло в района населенных пунктов Красноармейск, Доброполье, Гродовка, Удачное, Димитров, Родинское (ДНР), а также Новопавловка и Филия (Днепропетровская область). 

При этом в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки удалось нанести противнику потери до 410 боевиков ВСУ. Помимо этого, враг потерял пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий и станцию РЭБ. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что удар тяжелых огнеметных систем обеспечил прорыв наших штурмовиков на стратегически важном участке. При этом удар наносился на дистанции более чем в 20 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

