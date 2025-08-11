МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало уничтожение украинских БПЛА дронами центра «Рубикон»

На записи видно, как российские дроны-камикадзе приближаются к беспилотникам ВСУ.
2025-08-11 15:17:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» по поражению украинских высотных беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.

Судя по кадрам, опубликованным оборонного ведомством, операторы дронов центра «Рубикон» вели визуальное сопровождение целей на большой высоте, приближаясь к ним и выполняя воздушный таран. На видео при приближении над целью высвечивается надпись с ее наименованием.

По информации Минобороны, в результате работы боевых групп по ПВО уничтожены многофункциональные беспилотники Galka и «Фурия», разведывательные «Гор» и «Лелека-100», разведывательно-ударные «Домаха», дроны-камикадзе Vector немецкого производства и Darts, польские разведывательные FlyEye, а также разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и другие аппараты.

Ранее ведомство также показало видео с подборкой поражения целей в зоне специальной военной операции. Среди пораженных объектов - бронетехника ВСУ, связь, огневые позиции и пункты временной дислокации военнослужащих противника. Помимо этого, наши FPV-дроны таранными ударами уничтожали беспилотники неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #дроны #МО РФ #СВО
