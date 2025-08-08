МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по объектам Украины за неделю

Удары наносили с 2 по 8 августа, отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-08-08 12:24:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении семи групповых ударов за неделю. Наши военнослужащие били по врагу высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. 

Уточняется, что удары наносились в период с 2 по 8 августа. В их результате удалось поразить объекты газотранспортной системы Украины, которые обеспечивали работу предпритий ВПК киевского режима. 

Таже поражалась транспортная инфраструктура, которую противник использовал в своих интересах, территориальный центр комплектования, пункты управления и склады беспилотников большой дальности. 

Еще сообщается о том, что во время нанесения этих ударов пострадала инфраструктура украинского военного аэродрома и цех производства катеров-камикадзе. Досталось и боевикам - поражались пункты временной дислокации военнослужащих вооруженных формирований Украины, иностранных наемников и украинских националистов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #Украина #Высокоточное оружие #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 