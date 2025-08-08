Минобороны России сообщает о нанесении семи групповых ударов за неделю. Наши военнослужащие били по врагу высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Уточняется, что удары наносились в период с 2 по 8 августа. В их результате удалось поразить объекты газотранспортной системы Украины, которые обеспечивали работу предпритий ВПК киевского режима.

Таже поражалась транспортная инфраструктура, которую противник использовал в своих интересах, территориальный центр комплектования, пункты управления и склады беспилотников большой дальности.

Еще сообщается о том, что во время нанесения этих ударов пострадала инфраструктура украинского военного аэродрома и цех производства катеров-камикадзе. Досталось и боевикам - поражались пункты временной дислокации военнослужащих вооруженных формирований Украины, иностранных наемников и украинских националистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.