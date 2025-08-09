Над регионами России сбили 97 украинских дронов за ночь

Минувшей ночью над регионами России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Один из них ПВО ликвидировала над Московским регионом.

Так, 28 украинских БПЛА сбили над Курской областью, еще по 13 - над Брянской и Калужской, 10 - в Тульской области, по восемь - в Орловской и Белгородской областях. Также еще семь уничтожили над Азовским морем, пять на Кубани и два в Ростовской области.

Еще по одному БПЛА уничтожили в Крыму и Липецкой области.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили в период с 22.41 до 05:05. Над субъектами РФ работали дежурные средства ПВО.

В вечерней сводке Минобороны также сообщалось о 66 перехваченных и уничтоженных дронах противника. ПВО действовала с 17:25 вечера 7 августа по 22.40 8 августа.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.